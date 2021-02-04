Британскому топ-менеджеру сообщили о подозрении из-за повышения зарплат в ГПЗКУ

Следователи Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы сообщили о подозрении бывшему и.о. главы правления АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) о подозрении по факту растраты денежных средств общества на сумму 9 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, дело квалифицировано по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением).

По данным следствия, гражданин Великобритании, будучи исполняющим обязанности председателя правления госпредприятия, нанес материальный ущерб, незаконно изменив штатное расписание и коллективный договор. Он дополнительно ввел в штат общества 18 должностей и повысил размеры должностных окладов, премий и надбавок.

В частности, первому заместителю председателя правления был увеличен должностной оклад с 100 тыс. до 500 тыс. грн, заместителям председателя правления – с 70 тыс. до 450 тыс. грн, а директорам департаментов – с 80 тыс. до 250 тыс. грн. В итоге в течение января-февраля 2020 года должностным лицам выплачено только премий на более чем 4 млн грн.

"Такие действия экс-чиновника привели к убыткам государственному предприятию более 9 млн грн, что подтверждается аудиторской проверкой и выводами судебно-экономической экспертизы", – утверждают в прокуратуре.

Офис генпрокурора не называет фамилию подозреваемого, однако с декабря 2019 года по апрель 2020 года ГПЗКУ возглавлял Саймон Чернявский, который родился в Великобритании. До назначения он занимал должность генерального директора Агрохолдинга "Мрия".

Как сообщалось, ранее журналисты выяснили, что муж генерального прокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесников уволился с должности заместителя начальника Департамента киберполиции и получил 774 тыс. гривен в качестве помощи при увольнении. Однако он продолжил ездить на работу, а спустя 10 дней якобы по итогам конкурса вновь занял ту же должность.