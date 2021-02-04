Рада узаконила дистанционную работу

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной, надомной работы и работы с применением гибкого режима рабочего времени".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4051 во втором чтении проголосовали 322 народных депутата.

Законом вводится два самостоятельных вида (формы) работы – дистанционная и надомная, а также работа с гибким режимом рабочего времени.

Работодателю при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе предоставляется право получать сведения о месте жительства или месте по его выбору, где будет выполняться трудовая функция (с целью надлежащего оформления работника на дистанционную работу).

Законом обеспечена возможность ознакомления работника с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами.

Законом также обеспечена возможность работника сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя.

При этом на собственника или уполномоченный им орган возложены обязательства по обеспечению безопасных и безвредных условий труда на рабочих местах на территории и в помещениях собственника.