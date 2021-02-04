Чиновников "Донецкоблгаза" будут судить за растрату 500 миллионов

Офис генерального прокурора (ОГПУ) завершил досудебное расследование в криминальном производстве по подозрению служебных лиц ЧАО "Донецкоблгаз" в растрате более 500 млн грн средств предприятия – ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

Следователи установили, что за период 2017-2020 годов финансовый директор ЧАО "Донецкоблгаз" и бывший начальник его структурного подразделения – Краматорского УГГ, действуя с прямым умыслом и по предварительному сговору между собой и другими людьми, систематически совершали безосновательный и противоправный перевод денежных средств с банковских счетов ЧАО "Донецоблгаз" на счета частных юрлиц, чем нанесли материальный ущерб на сумму более 500 млн грн, сообщают в пресс-службе ОГПУ.

После ознакомления подезреваемыми с материалами досудебного расследования, обвинительный акт направят в суд для рассмотрения по сути.

В сообщении отмечается, что еще продолжается досудебное расследование по аналогичному факту в отношении первого заместителя главы правления ЧАО "Донецкоблгаз", который в настоящее время находится в розыске. В рамках этого производства также проверяются обстоятельства включения незаконно перечисленных средств ЧАО в тарифы населения за потребление природного газа.

Как сообщалось, в апреле 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" в реализации схемы с растраты государственного природного газа на миллиарды гривен. По данным следствия, компания поставляла бесплатный газ промышленным предприятиям Донетчины, а долги за него оформляло на жителей области. По данным СБУ, таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 млрд грн.

Отметим, что 38% акций "Донецкоблгаз" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины". Еще около 50% акций компании принадлежит Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited (Гонконг), которые, по данным СМИ, были связаны с Сергеем Курченко.