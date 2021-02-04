Коломойский проиграл иск к Украине на $6 миллиардов, – Минюст

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма признал отсутствие своей юрисдикции в деле по иску миноритарных акционеров "Укрнафты" к государству Украина на сумму свыше $6 млрд.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Супер Мега Победа! В Стокгольмском арбитраже. Господа Коломойский и Боголюбов хотели взыскать с Украины более $6 миллиардов и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью", – подчеркнул министр.

Глава Минюста напомнил, что еще в 2015 году три кипрских офшорных компании (Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited), конечными бенефициарами которых являются Коломойский и Боголюбов, обратились в Стокгольмский арбитражный трибунал с иском к государству Украина как акционеры ПАО "Укранфта", которые вместе владеют 40,1% ее акций.

Как сообщалось, в конце минувшего года министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уже в феврале 2021 года может вынести финальное решение по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине.

По словам министра, это решение может нести риски для Украины. Он назвал это дело, которое продолжается с 2015 года, "комплексным, сложным, покрывающим многие аспекты отношений государства и "Укрнафты".

Напомним, компании Игоря Коломойского и партнеров, которые являются миноритарными акционерами, ПАО "Укрнафта" в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.