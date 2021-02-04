Минэкономики оценило падение ВПП Украины в 2020 году оптимистичнее Нацбанка

Минэкономики оценивает падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году в 4,2%, что связано с пандемией COVID-19.

Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко в ходе обсуждения экономической стратегии до 2030 года, передает Интерфакс-Украина.

"В 2021 году мы ожидаем восстановительного роста отечественной экономики на 4,8%. На первый взгляд, эта цифра может казаться оптимистичной, но за ней стоит взвешенная оценка возможностей и стремлений экономических игроков - от микропредпринимательства до крупного промышленного бизнеса", - заявил министр.

По его словам, большинство аналитических центров также склоняется к оценке 4,8% роста ВВП.

Петрашко добавил, что после спада в промышленности в 2020 году на 5,2% в этом году ожидается ее компенсирующий рост более чем на 5% при условии преодоления пандемии, стимулирования промышленности и экспорта.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) оценивает снижение реального ВВП Украины в 2020 году в 4,4%.