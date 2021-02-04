АМКУ обязал изменить правила продажи электроэнергии "Энергоатома" и "Центрэнерго"

Антимонопольный комитет (АМКУ) утвердил рекомендации Министерству энергетики с целью устранения искусственных барьеров для покупателей электрической энергии у государственной генерации.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, на основании этих рекомендаций Минэнерго должно внести изменения в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электроэнергии по двусторонним договорам на "Украинской энергетической бирже".

Комитет указывает, что в последнее время многие энерготрейдеры столкнулись с невозможностью купить нужное им количество электроэнергии на аукционах по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

"Выходя из своими ценовыми предложениями, они остаются ни с чем, поскольку продавцы отказывают в продаже, ожидая более крупного покупателя. При этом не имеет никакого значения, какую цену ты предлагаешь производителю, если ты недостаточно крупный покупатель", – пояснили в АМКУ.

Комитет считает, что такие действия имеют признаки искажения конкуренции, поскольку ставят в неравные условия разные по размерам компании.

АМКУ отмечает, что основания для создания такой ситуации заложены в действующей редакции Регламента, которая позволяет производители электроэнергии укрупнять лоты путем объединения их в крупные пакеты. Регламент также дает право отклонять встречные предложения участников торгов, даже если они предлагают более высокую цену.

Для решения этой проблемы АМКУ наработал ряд принципов, которые должны обеспечить оперативное исправление сложившейся ситуации.

В частности, Минэнерго должно предусмотреть в Регламенте обязанность продавцов при принятии встречного предложения руководствоваться принципом экономической целесообразности (максимальной ценовой выгоды), принимая встречные предложения по ценам от наибольшей до наименьшей.

При этом предложено обязать продавцов отклонять предложения с ценой меньше встречного предложения другого покупателя, которая не была снята (удалена) на момент принятия предложения.

При этом продавцы смогут принимать объединять лоты исключительно при условии соблюдения вышеуказанных ограничений.

Напомним, в декабре государственный "Энергоатом" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки в первом полугодии 2021 года. Этот примерно 40% прогнозной выработки за этот период. По данным источников БизнесЦензора, львиный объем – 10,8 млн МВт-ч – по цене 1150 грн за МВт-ч купила компания, близкая к Игорю Коломойскому.

В том же месяце государственное ПАО "Центрэнерго" продало 3,27 млн МВт-ч электроэнергии со сроком поставки в первом квартале 2021 года компании, связанной с Игорем Коломойским, по цене 1160 грн за МВт-ч.