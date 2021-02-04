Зеленский уволил из Антимонопольного комитета последнюю соратницу Терентьева

Президент Владимир Зеленский уволил Марию Процишен с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий указ №46/2021 опубликован на сайте главы государства.

Процишен занимала должность уполномоченной АМКУ с 2015 года и оставалась последней уполномоченной, которая считалась близкой к бывшему главе Комитета Юрию Терентьеву.

Как сообщалось, в июле 2020 года Верховная Рада утвердила главой Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую.

Журналисты выяснили, что сестра новой главы АМКУ Светлана была директором итальянской компании, на которую ранее была оформлена принадлежащая президенту Владимиру Зеленскому вилла побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми. Светлана Пищанская также фигурировала среди крупных спонсоров партии "Слуга народа" и заявляла о личном знакомстве с президентом.

В свою очередь Ольга Пищанская утверждала, что в случае с ее карьерным ростом после избрания Зеленского "о кумовстве речь не идет".

Как сообщалось, Верховная Рада 3 июля уволила с должности главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, который возглавлял ведомство с 2015 года.