Суд восстановил пешеходную зону на киевском Подоле

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда Киева и отказал в удовлетворении иска о незаконности создания пешеходной зоны на Контрактовой площади и ул. Петра Сагайдачного.

Об этом свидетельствует постановление от 27 января, пишут Наші гроші.

Как известно, летом 2017 Киевская горгосадминистрация своим распоряжением внедрила на постоянной основе пешеходную зону на Контрактовой площади и по ул. Петра Сагайдачного до ул. Андреевской с запретом движения транспортных средств, а также ввела одностороннее движение по близлежащим улицам.

Однако в мае 2020 года Окружной админсуд Киева по иску шести физлиц признал противоправным и отменил это распоряжение КГГА.

ОАСК исходил из того, что КГГА вышла за рамки своих полномочий, поскольку органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение транспортных средств на улицах, а Генеральным планом города Киева до 2020 года не предусмотрено создание пешеходной зоны по улице Сагайдачного.

КГГА подала апелляционную жалобу, которую 27 января удовлетворил суд апелляционной инстанции, отменив решение ОАСК.

Апелляционный суд отметил, что распоряжение КГГА не содержит нормативных предписаний, которые вводят пешеходную зону на Контрактовой площади и по ул. Петра Сагайдачного до ул. Андреевской с запретом движения на них транспортных средств. Следовательно, суд приходит к выводу об отсутствии надлежащего обоснования нарушения прав истцов этим распоряжением.

В апелляционном суде один из истцов отметил, что нарушения его прав обусловлено тем, что он длительное время осуществляет адвокатскую деятельность на улице, которая является параллельной улице Сагайдачного, а спорным распоряжением на ней изменена организация дорожного движения.

По его словам, нарушения его права и всех других истцов заключается в том, что они, будучи собственниками и пользователями транспортных средств, получили препятствия в передвижении, ведь нарушаются гарантированные законодательством безопасные, непрерывные и удобные условия движения.

В ответ в КГГА заявили, что указанное распоряжение не имеет дискриминационного характера.

Представитель администрации в апелляционном суде заявил, указанное распоряжение не устанавливает пешеходную зону на улице, не ограничивает или запрещает движение транспортных средств, а лишь меняет организацию движения транспортных средств, что относится к полномочиям КГГА.

Кроме того, представитель КГГА указал, что пешеходные зоны в генеральном плане города вообще не должны отображаться, а проезд для автомобилей специального назначения является свободным, поскольку движение ограничено специальными автоматическими устройствами.