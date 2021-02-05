Госпогранслужба за прошлый год оформила в собственность 900 га земли

В 2020 году органы Госпогранслужбы Украины документально оформили права постоянного пользования земельными участками общей площадью почти 890 гектаров на различных сегментах госграницы, общей протяженностью почти 260 км. Кроме того, в прошлом году было оформлено 46 земельных участков для обустройства и содержания отдельных инженерных сооружений (наблюдательных башен, взлетно-посадочных площадок, причалов и тому подобного).

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

На сегодня работа по документальному оформлению прав постоянного пользования земельными участками продолжается. В частности, начата работа по оформлению прав постоянного пользования на земельные участки, находящиеся в частной собственности, на украинско-российском участке государственной границы. Сейчас Луганским пограничным отрядом получено нотариальные согласия владельцев и землепользователей на разделение и обмен 101 земельного участка общей свыше 80 гектаров.

В прошлом году вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы. Нововведения дополнили Земельный кодекс Украины нормами, которые предусматривают предоставление военным частям Государственной пограничной службы Украины в постоянное пользование земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы.

С целью обеспечения национальной безопасности и обороны, соблюдения режима государственной границы такие земельные участки используются для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков и других элементов пограничной инфраструктуры.

На днях официальный портал Верховной Рады Украины сообщил о принятии закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины". Реализация этого закона также будет способствовать оформлению земельных участков для обустройства пограничной инфраструктуры на демаркированных участках государственной границы.