Кабмин изменит критерии для ужесточения карантина по регионам, – Степанов

Комиссия по ТЭБ и ЧС введет "красный" уровень эпидемической опасности в регионе, если будет загружено 65% коек с кислородом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде 5 февраля, передает Интерфакс-Украина.

"У нас есть четкое понимание и стратегия на будущее, которая будет предусматривать общие противоэпидемические правила для страны. Кроме них, в зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут внедряться локальные ограничения. Например, если нагрузка на медицинскую систему будет увеличиваться такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории региона будет вводиться "красный" уровень эпидопасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения", – сказал Степанов.

"Например, если 65% коек с кислородом будет загружено или будет рост более чем 50% количества госпитализированных на протяжении семи дней – при таких условиях комиссия по ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации", – добавил министр.

Степанов также подчеркнул, что жесткие карантинные ограничения уже показали результат.

"Главная цель на этом этапе борьбы с пандемией достигнута – Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности. Это результат в том числе карантинных мер. Результат жесткого карантина можно наблюдать уже сейчас – несколько недель сокращается количество больных по сравнению с каждой следующей неделей, эта информация подтверждается цифрами – в первую неделю декабря было 89 тыс. новых случаев, за минувшую неделю всего 27 тыс. случаев", – сказал он.

Министр добавил, что в настоящее время 66,85 тыс. коек выделено для лечения пациентов с COVID-19, более 56 тыс. обеспечено кислородом.

Как сообщалось, по решению Кабинета министров с 8 по 24 января в Украине действовали усиленные карантинные ограничения. В частности, была запрещена работа ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). После его окончания по всей стране действуют ограничения, установленные для "оранжевого" уровня эпидемиологической опасности.

Напомним, по состоянию на утро 3 февраля зафиксировано 3 285 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 Количество инфицированных с начала пандемии составило 1 227 164 человек, 23 089 человека – умерли, выздоровели – 1 045 473 человека.