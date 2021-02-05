Нацбанк определил применение мер воздействия к небанковским финучреждениям

Национальный банк Украины определил порядок применения мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законов и нормативно-правовых актов, в том числе о защите прав потребителей финансовых услуг.

Как сообщает пресс-служба НБУ, для этого регулятор принял два новых документа - Положение о мерах воздействия на рынках небанковских финуслуг и Положение об особенностях меры воздействия в виде отстранения руководства от управления финучреждением и назначения временной администрации.

Национальный банк сможет применять широкий спектр мер воздействия в зависимости от характера обстоятельств, причин и последствий нарушения, а также риска для вкладчиков и клиентов учреждения.

"Национальный банк как регулятор должен адекватно и своевременно реагировать на нарушения со стороны игроков небанковского финрынка. Ведь только так можно обеспечить защиту законных прав и интересов потребителей и кредиторов банков. Принятые документы, определяющие порядок применения мер воздействия, являются важной составляющей современной и эффективной модели регулирования небанковского финрынка", - отметила директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Ольга Гурбич.

Ко всем небанковских финансовых учреждениям могут быть применены следующие меры воздействия:

требование устранить нарушения,

требование созвать внеочередное собрание участников финучреждения,

штраф,

временное приостановление или аннулирование лицензии,

исключения компании из реестра,

заключение письменного соглашения.

К высокорисковым сегментам рынка, которыми являются страховщики и кредитные союзы, привлекающие средства граждан, дополнительно могут применяться также такие меры воздействия:

утверждение плана восстановления,

отстранения руководства от управления и назначения временной администрации.

Эти меры позволят финучреждении стабилизировать свою деятельность, устранить нарушения, обеспечить выполнение обязательств перед своими потребителями и кредиторами.

Отдельные меры воздействия предусмотрены для небанковских финансовых групп. Если регулятор установит нарушения законодательства по вопросам надзора на консолидированной основе, то имеет право повысить экономические нормативы, лимиты, а также установить ограничения на отдельные виды операций.

Во время надзора Национальный банк будет не только устанавливать факты нарушения законодательства, но и проверять, является ли деятельность учреждения рисковой для вкладчиков и кредиторов. В случае установления Национальным банком признаков риска деятельности учреждения, регулятор имеет право отозвать ее лицензию.

Для всех без исключения игроков небанковского финрынка признаком рисковой деятельности будет систематическое нарушение законодательства о защите прав потребителей и в сфере рекламы финуслуг.

Для финкомпаний-гарантов предусмотрена дополнительный признак рисковой деятельности - заключение новых договоров гарантий, тогда как учреждением не выполняются обязательные финансовые нормативы.

Для кредитных союзов предусмотрены три дополнительные признаки рисковой деятельности:

досрочное возвращение вкладов связанным лицам на условиях, отличающихся от условий привлечения средств;

недостаточность доходов или чрезмерные расходы, которые приводят к ухудшению финансового состояния и создают риск невыполнения нормативов;

искусственное улучшение финансового результата или искривление отчетности.

Для страховщиков предусмотрены пять дополнительных признаков рисковой деятельности:

систематическое формирование страховых резервов в недостаточном размере;

получение активов, что не относятся к приемлемым активам, если такое получение приводит к уменьшению размера приемлемых активов, принимаемых в покрытие норматива платежеспособности и достаточности капитала, до размера, и является меньшим 120% от нормативного объема активов;

два и более нарушений обязательных критериев и нормативов за один отчетный период;

недостаточность доходов или чрезмерные расходы, которые приводят к ухудшению финансового состояния и создают риск невыполнения нормативов;

искусственное улучшение финансового результата или искривление отчетности.

В вышеупомянутых принятых положениях четко определен порядок принятия решения о мерах воздействия, а именно: основания для применения мер воздействия, как происходит фиксация нарушения, кто принимает решение о применении меры воздействия, как решения доводятся до сведения участников рынка, как их можно обжаловать и тому подобное.

Также Национальный банк обязательно будет приглашать руководителей небанковских финучреждений принять участие в рассмотрении вопроса о применении мер воздействия к финучреждению. Участие можно будет принимать дистанционно.