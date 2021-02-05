Крупные сети АЗС за неделю подняли цены на бензин и дизтопливо

Крупные сети АЗС в период с 29 января по 5 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,5-1 грн/л.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG подорожали до 28,99 грн/л, А-95 - до 29,99 грн/л. На станциях SOCAR все виды топлива также подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 29,48 грн/л, А-95 - до 30,48 грн/л, ДТ - до 29,48 грн/л, передает enkorr.

Консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие - всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 23,95 грн/л, А-95 - до 24,95 грн/л и ДТ - до 25,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 24,00 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо - до 25,00 грн/л.

На 98 коп./л бензины и ДТ подорожали на станциях Shell. На заправках "БРСМ-Нафта", Glusco, KLO, Motto, "Автотранс" и других цены на топливо выросли на 0,2-1,1 грн./л.

В "А-95" отметили, что за неделю средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,66 грн/л, А-95 подорожал до 26,68 грн/л, ДТ - до 26,06 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 73-75 коп./л.