Рада решила создать отдельные комиссии для рассмотрения тендерных жалоб (обновлено)

Верховная Рада утвердила изменения в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3132 во втором чтении проголосовали 245 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано совершенствование работы Антимонопольного комитета как органа обжалования. Для достижения этой цели предполагается предоставить АМКУ полномочия создавать Комиссию (комиссии) по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

АМКУ также сможет утверждать и обнародовать обобщенную практику рассмотрения жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

Законом устанавливается, что уполномоченные по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок назначаются на должность и освобождаются от должности председателем Антимонопольного комитета. Порядок конкурсного отбора и назначения на должности уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок также будет определять АМКУ.

Количество уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок составляет десять человек.

Согласно закону, срок полномочий уполномоченного по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок составляет семь лет. Лицо не может быть назначено на должность уполномоченного по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок более чем на два срока подряд".

"Этот законопроект – первый шаг в комплексной антимонопольной реформе. Он разделяет функции АМКУ в конкурентной политике и как органа обжалования в публичных закупках", – отметила автор законопроекта, замглавы парламентского комитета по вопросам экономической политики Роксолана Пидласа ("Слуга народа"), передает Интерфакс-Украина.

"Фактически сейчас госуполномоченные АМКУ вместо расследования антиконкурентных сговоров занимаются обжалованием тысяч тендеров и разбираются, кто и как закупил молоко для школ. Это важная функция для того, чтобы государственные средства использовались эффективно, но во всем мире обжалованием тендеров занимается отдельная палата или отдельный орган, а не уполномоченный антипономольного органа", – пояснила депутат.

Законом также определены условия увольнения главы АМКУ, в частности, в случае совершения им преступления и в связи с невозможностью выполнения обязанностей по состоянию здоровья.

Законом также определены социальные гарантии для главы АМКУ, его заместителей, государственных уполномоченных и уполномоченных по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

Авторы законопроекта поясняют необходимость создания таких Комиссий ростом количества жалоб в сфере публичных закупок, что усложняет работу Коллегии АМКУ.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады в своих выводах указывало, что сама идея создания Комиссии как органа, который фактически выполняет задание АМКУ и принимает от его имени решения, поскольку таким образом Комитет фактически лишается права реализовывать свои полномочия и принимать решения. При этом его полномочия передаются органу, должностные лица которого назначаются неконституционным способом, поскольку Конституция не наделяет президента полномочиями по назначению таких уполномоченных.