Рада отменила бумажные трудовые книжки

Верховная Рада приняла закон №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

За принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 265 народных депутатов, передает Укринформ.

Законом вводится учет трудовой деятельности работника в электронной форме в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

Реестр застрахованных лиц будет формировать и вести Пенсионный фонд. В течении пяти лет Пенсионный фонд должен будет включить в реестр недостающую информацию о гражданах на основании сведений из бумажных трудовых книжек, представленных страхователем или застрахованным лицом. В течение этого периода будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работника из Государственного реестра. После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки будут возвращены работникам лично под подпись.

Документ определяет, что внесение сведений о трудовой деятельности в Государственный реестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда в виде сканированных или оцифрованных копий, предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т.п.), осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи.

После внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись, при этом также предусмотрена обязанность работодателя вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

Как говорится в пояснительной записке, документ имеет целью введение учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также законодательное урегулирование вопроса об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Также отмечается, что реформа учета трудовой деятельности работника предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек. Ожидается, что в перспективе это создаст возможности для: уменьшения затрат работодателей на ведение бумажного документооборота; упрощения доступа к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной утраты трудоспособности; учета данных об образовании и квалификации, которую имеет работающее население и которое получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, которые существуют на рынке труда, и планирования подготовки (переподготовки) специалистов по актуальным направлениям.

Кроме того, изменения помогут устранить возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.

Ведение трудовой деятельности работника в электронной форме также обеспечит необходимые условия для внедрения автоматического назначения пенсий и социальных выплат.

Напомним, в первом чтении народные депутаты проголосовали за указанный законопроект в сентябре 2020 года.