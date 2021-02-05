Газ в 2021 году подорожает на 20%, горячая вода – на 18%, – прогноз Минэкономики

Министерство экономического развития ожидает, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году – на 10%, а в 2023-2024 годах будут прибавлять по 5% ежегодно. Для сравнения, в 2020 году газ для населения подорожал на 56,3%.

Об этом говорится в сценарии развития экономики, подготовленном Минэкономики, сообщает Экономическая правда.

Согласно документу, вследствие подорожания газа, также вырастут цены на централизованное отопление и горячую воду. Министерство прогнозирует, что уже в этом году за них придется платить на 16-18% больше, чем в прошлом. В 2022 году рост составит 6-9%, а в 2023-2024 годах – от 3 до 5%.

В Минэкономики прогнозируют, что цены на электроэнергию вырастут на 38% (по пессимистическому сценарию) и 52% (при оптимистическом). В 2022 году электричество подорожает еще на 15-20%.

Также вырастут тарифы на железнодорожные перевозки. Минэкономики прогнозирует, что в 2021 году стоимость билетов для пассажиров вырастет на 22%, в 2022 году – на 15-26%, в 2023 году – на 6,5-15%, а в 2024 году – еще на 6,5-10%.

Как сообщалось, Верховная Рада направила 1,4 млрд грн на компенсации за отмену льготных тарифов на электроэнергию.