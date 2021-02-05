"Гарантированный покупатель" начал распределять 10 миллиардов на погашение долгов на рынке электроэнергии

"Гарантированный покупатель" начал погашение задолженности перед производителями электроэнергии за счет средств в общей сумме 10 млрд грн, привлеченных "Укрэнерго" в виде кредита.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, 4 февраля "Гарантированный покупатель" перечислил в качестве погашения за электроэнергию по "зеленому" тарифу около 0,9 млрд грн.

Столько же – 0,9 млрд грн – перечислено для погашения задолженности перед НАЭК "Энергоатом" за электроэнергию, приобретенную для обеспечения потребностей бытовых потребителей.

Как сообщалось, 30 декабря 2020 года НЭК "Укрэнерго" подписало три кредитных договора с государственными банками на общую сумму 10,25 млрд грн для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель".

16 января НКРЭКУ выдала настановление разделить полученные средства – 50% средств направить на погашение долгов по "зеленому тарифу", а оставшиеся 50% – НАЭК "Энергоатом". Однако представители производителей электроэнергии по "зеленому тарифу" потребовали направить эти средства на погашение задолженности перед ними.

26 января "Гарантированный покупатель" заявил, что ожидает решения Кабмина по распределению этих кредитных средств. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не будет принимать такого решения, а распределение средств должен утвердить руководитель "Гарантированного покупателя" на основании рекомендаций НКРЭКУ.