Резервы Нацбанка опустились ниже $29 миллиардов

Международные резервы Украины на 1 февраля 2021 года сократились, по предварительным данным, до $28,82 млрд (в эквиваленте), что на 1,1% или на $279 млн меньше, чем на начало января этого года.

Как сообщает Национальный банк Украины, на снижение резервов в первую очередь повлияли выплаты для погашения внешних и внутренних обязательств государства.

В частности, объем платежей правительства на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте составили $311,4 млн (в эквиваленте). Из этой суммы $197 млн ​ направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), $66,4 млн – на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления на пользу правительства от размещения ОВГЗ составили $48,2 млн.

В то же время Нацбанк выкупил в резервы на межбанковском валютном рынке в январе $20 млн.

Кроме того, в результате переоценки финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) их стоимость уменьшилась на $68,7 млн США (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось,ак сообщалось, международные резервы Украины в 2020 году выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили $29,1 млрд