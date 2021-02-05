Количество проверок по обращению налогоплательщиков сократилось вдвое, – ГНСУ
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В прошлом году по обращению налогоплательщика было проведено 517 проверок, в 2019 году таких проверок было 903.
Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.
"Чаще всего такие обращения проходят в связи со сменой основателя, должностных лиц или из-за желания плательщика подтвердить правильность ведения налогового учета на предприятии. Так, за 2019 год таких проверок было проведено 903, а за 2020-й – 517", – сказано в сообщении.
В результате этих проверок в 2020 году Госналоговая взыскала в бюджет 131 млн грн.
При этом в Налоговой службе напомнили, что на время карантинных ограничений проведение проверок было запрещено почти по всем основаниям, однако на обращения налогоплательщика ограничения не распространялись.
Джерело: ДНСУ