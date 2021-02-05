Авиакомпания Windrose закроет рейсы из Киева в столицу Северной Македонии

Авиакомпания Windrose прекращает совершать рейсы из Киева в Скопье (Северная Македония).

Об этом говорится в сообщении lowcost.ua.

Компания планирует совершить еще два рейса, последние полеты будут выполнены в четверг и воскресенье. Раньше рейсы Киев-Скопье совершались стабильно по этим дням на самолетах Embraer-145 и ATR72-600.

Впервые рейс был анонсирован авиакомпанией в октябре 2020 года. Уже 6 декабря был выполнен первый полет.