Авиакомпания Windrose закроет рейсы из Киева в столицу Северной Македонии
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Авиакомпания Windrose прекращает совершать рейсы из Киева в Скопье (Северная Македония).
Об этом говорится в сообщении lowcost.ua.
Компания планирует совершить еще два рейса, последние полеты будут выполнены в четверг и воскресенье. Раньше рейсы Киев-Скопье совершались стабильно по этим дням на самолетах Embraer-145 и ATR72-600.
Впервые рейс был анонсирован авиакомпанией в октябре 2020 года. Уже 6 декабря был выполнен первый полет.
Джерело: lowcost.ua