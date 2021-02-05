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Компания главы аграрного комитета Рады сможет использовать частные локомотивы на железной дороге

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Компания главы аграрного комитета Рады сможет использовать частные локомотивы на железной дороге
ООО "Промвагонтранс" стало вторым участником экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе по отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования.

Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины №29 подписан 1 февраля, передает Интерфакс-Украина.

В рамках проекта компания будет осуществлять курсирование частных локомотивов на четырех определенных участках: "Нежин" - "Прилуки" - "Гребенка" - "им. Т. Шевченко" - "Помошная"; "Бахмач-Пассажирский" - "Прилуки"; "Гадяч им. Сергиенко" - "Лохвица" - "Ромодан" - "Кременчуг"; "Бахмач-Пассажирский" - "Лохвица".

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Промвагонтранса" являются Руслан Кирилюк, Игорь Пукшин, Александр Радавский, Николай Сольский, ООО "Рожнивка-Агро" и ООО "Наташа-Агро".

Согласно декларации главы аграрного комитета Верховной Рады, нардепа Николая Сольского ("Слуга народа"), он является бенефициарным собственником ООО "Промвагонтранс" и совладельцем ООО "Наташа-Агро", ООО "Рожнивка-Агро", ООО "Агро-Лучки", а также ряда других компаний, которые входят в "Украинский аграрный холдинг".

Компания "Промвагонтранс" владеет 400 зерновозами.

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Как сообщалось, в конце августа Министерство инфраструктуры определило первого участника экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования. Им стало ООО "Украинская локомотивостроительная компания".

ООО "Украинская локомотивная компания" с уставным капиталом 3 тыс. грн основано в Киеве в ноябре 2016 года. Его бенефициаром через ООО "Инвестиционная компания "Евразия" указан директор Вячеслав Якубовский.

Как писали Наші гроші, партнером Якубовского по ООО "Украинский локомотивостроительная компания" ранее была Юлия Павличенко – основательница ООО "Максмед Интернешнл", известного ранее массовым блокированием тендеров "Укрзализныци" через АМКУ. У фирмы "Торговый дом "Синергия" Якубовского также был общий директор с ООО "Торум" из группы "Трейд Коммодити".

Все эти четыре компании прописаны в бизнес-центре "Евразия" по ул. Жилянская, 75. Там же рабочий кабинет имеет Андрей Адамовский, инвестор ООО "Трейд Коммодити" и бизнес-партнер ранее влиятельного нардепа от БПП Александра Грановского.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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