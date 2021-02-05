Минэкономики опровергло разделение Госпродпотребслужбы

Кабинет министров не принимал решения о разделе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, Госпродпотребслужба остается единым целостным органом и дальше будет выполнять свои функции, в том числе, в рамках международных обязательств Украины.

Замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка уточнил, что речь, вероятно, идет о законопроекте №4142 "О системе общественного здоровья", который был принят в первом чтении накануне.

"Этот законопроект дает возможность Минздраву нормально заниматься общественным здоровьем, Минприроды – защитой окружающей среды. А нам – безопасностью пищевых и непищевых продуктов", – написал Качка на своей странице в Facebook.

"Так убивается "неведома зверушка" – обеспечение санитарного и эпидемического благополучия населения, 1994 года рождения, которая как гидра сочетала три огромные, но автономные политики. Поэтому законопроект №4142 дает возможность нормально реализовывать все три политика, и убить сиамский фантом", – уточнил замминистра.

При этом Качка также подчеркнул, что ни о каком разделении Госпродпотребслужбы между тремя министерствами не идет.

Напомним, Кабмин в 2014 году создал Госпродпотребслужбу на основе четырех контролирующих органов: Госсельхозинспекции, Говсветфитослужбы, Госсанэпидемслужбы и Госслужбы по вопросам защиты прав потребителей.