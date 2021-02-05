Импорт подержанных автомобилей в январе превысил продажи новых авто в 4,5 раза

Первичные регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в январе 2021 года составили 25,6 тыс., что в 4,5 раза превышает количество регистраций новых авто (5,7 тыс. ед.).

Об этом сообщает пресс-служба объединения "Укравтопром".

"В результате импортированный секонд-хенд в январе занял 82% первичного рынка легковых автомобилей против 80% годом ранее", – отмечается в сообщении.

При этом автомобили возрастом свыше 10 лет составили 45% зарегистрированных в январе авто с пробегом, треть регистраций пришлось на машины возрастом от 6 до 10 лет и 22% – на относительно молодые автомобили не старше 5 лет.

Самым популярным на рынке импортных б/у авто стал Renault Megane (1577 единиц), на втором месте – Volkswagen Passat (1369 авто), на третьем – Skoda Octavia (1287), на четвертом – Volkswagen Golf (1176 регистраций,) а замыкает пятерку Ford Focus (986 ед.).

Как сообщалось, по данным ассоциации "Укравтопром", регистрации в Украине подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, в 2020 году составили 353,4 тыс. ед., что в 4,1 раза больше реализации новых машин (85,5 тыс. ед.).