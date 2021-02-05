Компании Коломойского вновь заблокировали возвращение 247 АЗС "Приватбанку" через суд

Суд запретил "Приватбанку" совершать любые действия по взысканию и изъятию около 247 АЗС, переданных банком в финансовый лизинг в 2016 году для 15 компаний, а также запретил совершать действия, направленные на ограничение в пользовании этими АЗС 38 компаниями, которые взяли в аренду указанные АЗС у компаний-лизингополучателей.

Соответствующее постановление Хозсуд города Киева вынес 1 февраля, передает Finbalance.

Решение вынесено в рамках обеспечения иска упомянутых 38 компаний-арендаторов к "Приватбанку" и 15 компаний-лизингополучателей о признании недействительными положений договоров финансового лизинга, которые дают право "Приватбанку" вернуть указанные АЗС с совершением исполнительных надписей нотариусов, а также о признании за истцами права пользования (аренды) этим имуществом.

Вместе с тем, Хозсуд Киева отказал 38 компаниям-истцам (арендаторам АЗС) в удовлетворении ходатайства о запрете "Приватбанку" обращаться к нотариусам для получения исполнительных надписей и к частным или государственным исполнителям – для выполнения таких исполнительных надписей.

"Судом учтено, что изменение лица, осуществляющего полномочия собственника арендованного имущества не влияет на право арендатора по владению и пользованию этим имуществом",–- отметил суд в своем постановлении.

Как сообщалось, 14 января Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу "Приватбанка" и отменил постановления судов нижестоящих инстанций, которыми по ходатайству этих же 38 компаний, связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров, "Приватбанку" в рамках обеспечения иска было запрещено предпринимать любые действия по возврату или истребованию 247 АЗС, переданных банком в лизинг.

По данным банка на июль 2020 года задолженность по указанным договорам финансового лизинга составляла более 6 млрд грн.

"Приватбанк" через суд пытался расторгнуть договор с сетью из 247 автозаправочных станций. Банк подчеркивал, что лизингополучатель и арендаторы сети автозаправочных станций отказываются возвращать имущество финучреждению и блокируют доступ представителей банка в помещения, несмотря на прекращение договоров финлизинга и фактически незаконное использование недвижимости компаниями.



247 АЗС составляют 25% от общего количества АЗС группы "Приват" без учета станций "Укрнафты". На сегодня розничная сеть "Привата" состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС.

АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника – НПЗ "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров.

Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в год. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей.