Указы президента и Кабмина больше не будут публиковать в "Официальном вестнике"

Президент Владимир Зеленский отменил указ о публикации сборников актов украинского законодательства Украины, а также внес изменения в указ о публикации актов законодательства в "Официальном вестнике Украины". Теперь в нем не будут публиковаться указы и распоряжения главы государства, постановления и распоряжения Кабинета министров, а также акты Конституционного Суда.