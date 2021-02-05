Нацбанк за месяц получил 550 запросов на регистрацию и лицензирование от небанковских учреждений

Национальный банк Украины по итогам января 2021 года рассмотрел 552 запроса на регистрационные и лицензионные процедуры от небанковских финансовых учреждений, которые поступили непосредственно в НБУ, что на 21,3% больше, чем в предыдущем месяце (701 запрос).

Об этом говорится в сообщении НБУ.

440 запросов поступили от финкомпаний, ломбардов и лизингодателей, не являющихся финкомпаниями, 71 запрос – от страховых компаний, 41 – от кредитных союзов.

В январе НБУ аннулировал все лицензии у одного кредитного союза, четырех ломбардов и девяти финкомпаний по их инициативе, а также аннулировал часть имеющихся лицензий у 45 финансовых компаний по их инициативе.

Помимо этого, регулятор по инициативе заявителей исключил из Госреестра финучреждений пять финкомпаний, четыре кредитных союза и один ломбард, а также исключил из реестра лизингодателей три компании.

В то же время НБУ включил две финкомпании в Госреестр финучреждений и отказал во включении одной.

Нацбанк в январе согласовал приобретение существенного участия 18 небанковским учреждениям и одному банку, а также утвердил увеличение существенного участия одной компании.

Кроме того, НБУ отказал в согласовании приобретения существенного участия в восьми небанковских учреждениях и отказал в выдаче лицензий трем финкомпаниям.

Указывается, что регулятор прекратил признание одной компании, а также зарегистрировал правила добровольного страхования в новой редакции или изменений к ним в одной компании.

Также в январе Нацбанк согласовал руководителей в 11 банках и отказал в согласовании в двух.

По данным НБУ, к концу января в Украине действовало 2006 участников рынков небанковских финуслуг, в том числе 190 рисковых (non-life) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 301 ломбард, 318 кредитных союзов, 143 лизинговые компании (которые не являются финучреждениями), 969 финкомпаний и 65 страховых брокера.

Нацбанк также указал, что на платежном рынке работает 36 платежных системы, созданных резидентами, и 13 международных платежных систем, созданных нерезидентами.