Минэкологии установило лимиты на вылов рыбы и морепродуктов

Вступили в силу лимиты и прогнозы на вылов биоресурсов в реках, Азовском и Черном морях и их притоках на 2021 год, утвержденные Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Минэкологии утверждает эти лимиты ежегодно, чтобы поддерживать естественный баланс, сообщает пресс-служба ведомства.

"Работа над лимитами совпала с подготовкой очередного издания Красной книги Украины. Национальная комиссия по вопросам Красной книги включила в книгу подуста и исключила рыбца обычного", – отмечается в сообщении.

Кроме того, Минэкологии констатируют, что в этом году популяция пиленгаса и калкана азовского увеличилась, однако эту рыбу рыболовы смогут вылавливать с некоторыми ограничениями: для калкана – 345 тонн, для пиленгаса – 2 тис. тонн.

Согласно приказу министерства, в Черном море лимит на вылов калкана установлен на уровне 158 тонн, в Азовском море лимит бычков составляет 4,2 тыс. тонн, мидий – 18 тыс. тонн, зостера – 1 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

Прогноз вылова шпрот в Черном море составляет 20 тыс. тонн, креветки – 750 тонн, барабули – 920 тонн. Прогноз вылова в Азовском море тюльки – 37 тыс. тонн, хамсы - 30 тыс. тонн.

В днепровских водохранилищах суммарный лимит на вылов в 6 водохранилищах (Киевское, Каневское, Кременчугское, Каменское, Днепровское и Каховское) составил для плотвы – 2 637 тонн, густеры – 1 236 тонн, судака – 540 тонн.

Суммарный прогноз вылова для щуки установлен на уровне 129 тонн, сома – 262 тонны, тогда как ограничения на вылов карася серебристого и тюльки отсутствуют.

В рыбохозяйственных водных объектах Черниговской области ограничен вылов леща на уровне 25,1 тонн, плотвы – 9,7 тонн, сома – 1,3 тонны, щуки – 3 тонны.