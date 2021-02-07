Авиакомпании Коломойского пытаются вернуть монополию на полеты в Стамбул через суд

Окружной административный Суд Киева по иску авиакомпании "Роза Ветров" (Windrose) аннулировал приказ Госавиаслужбы, которым право на полеты из Киева в Стамбул было предоставлено конкурирующему перевозчику SkyUp.

Одновременно суд отменил приказ регулятора, которым "Розу Ветров" лишили права на полеты на этой линии из-за того, что она не использовала квоту в течение 12 месяцев, передает отраслевое издание avianews.com.

Авиаперевозчик аргументировал отсутствие рейсов тем, что в течение года спор за право летать на линии Киев-Стамбул вела авиакомпания Atlasjet Ukraine. Из-за этого, по мнению истца, существовала правовая неопределенность относительно возможности выполнять полеты в Стамбул.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу, и стороны могут оспорить его в апелляционной инстанции.

Сейчас на линии Киев-Стамбул авиакомпании обеих стран могут выполнять по 24 рейса в неделю.

В Украине 21 частота отдана МАУ, три — SkyUp. Первая совершает семь рейсов в неделю, вторая — три. На выход на линию претендовала также Azur Air Ukraine, однако авиакомпании отказали из-за отсутствия свободной квоты.

Как сообщалось, Государственная авиационная служба в апреле 2020 года разрешила авиакомпании SkyUp осуществлять авиарейсы из Киева и Стамбул.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Ее собствнником указана кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

По данным СМИ, авиакомпания Windrose также входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел" (Киев), ООО "Феста", "Ренли" (Днепр) и две кипрские компании Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.

При этом в 2017 году "Днеправиа" Коломойского перед банкротством передала Windrose свои региональные самолеты Embraer 145, а также маршрутную сеть.