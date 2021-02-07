Суд лишил охранного статуса историческое здание в центре Киева ради новой высотки Вавриша

Окружной админсуд Киева (ОАСК) признал противоправным и отменил приказ Департамента охраны культурного наследия КГГА от 22 сентября 2020 года №46 о занесении Дома Осипа Родина по ул. Олеся Гончара, 71 в Перечень объектов культурного наследия столицы.

Об этом свидетельствует решение суда от 28 января, пишут Наші гроші.

Как известно, 22 сентября 2020 года Департамент своим приказом предоставил Дому Осипа Родина, построенному в 1882 году, статус нововыявленного объекта культурного наследия.

Как указывается в описании, Дом сохранил свою аутентичность (материально-техническую структуру) в общем объеме и в архитектурном и декоративном убранстве фасадов, здание является произведением выдающегося архитектора Владимира Николаева и является ценным и неотъемлемым элементом застройки квартала.

Однако владелец Дома Осипа Родина – ООО "Арикс" обжаловало приказ в ОАСК. Фирма заявила, что Департамент противоправно занес Дом в Перечень объектов культурного наследия Киева.

Департамент КГГА против этого возразил, отмечая, что действовал в соответствии с требованиями закона "Об охране культурного наследия", на основании полного перечня документов предусмотренных Порядком учета объектов культурного наследия, в частности, исторической справки, которая подтверждает ценность объекта.

Но суд иск ООО "Арикс" удовлетворил, решив, что Департамент КГГА внес здание в Перечень объектов культурного наследия противоправно.

Вынося решение, ОАСК сослался на экспертное заключение Украинского общества охраны памятников истории и культуры, которое сочло, что объект можно отнести к рядовой исторической застройке, а также в значительной степени отличается от первоначального проекта.

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Кроме того, ОАСК принял во внимание аргумент ООО "Арикс", что в 2014 году Департамент градостроительства КГГА издал градостроительные условия и ограничения на застройку участка по ул. Олеся Гончара, 69 многофункциональным комплексом высотой 22 этажа, хотя указанный участок относится к Центральной планировочной зоны столицы, где действует ограничение высоты – не выше 27 метров (до 9 этажей).

Как известно, по ул. Олеся Гончара, 69 строится Жилой комплекс Franklin Concept House (5,19 этажей) – проект от Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, Saga Development экс-чиновника КГГА Андрея Вавриша и Kyivproekt Development.

Saga Development Вавриша признавала, что для строительства нового ЖК планирует снести Дома Осипа Родина по ул. Олеся Гончара, 71. Позже Вавриш обещал обсудить возможность сохранения здание на Гончара, 71.