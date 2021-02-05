Минимальная зарплата в Украине оказалась вдвое меньше самой низкой в ЕС

По состоянию на 1 января 2021 года 21 из 27 государств-членов Европейского союза (ЕС) установило минимальную заработную плату. Только Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция не используют такого показателя.

Об этом сообщает Евростат, передает РБК-Украина.

Как отмечает Евростат, страны ЕС можно разделить на три основные группы в зависимости от уровня минимальной зарплаты. В начале этого года в десяти государствах-членах, расположенных на востоке ЕС, минимальная заработная плата была ниже 700 евро в месяц: Болгария (332 евро), Венгрия (442 евро), Румыния (458 евро), Латвия (500 евро), Хорватия (563 евро), Чехия (579 евро), Эстония (584 евро), Польша (614 евро), Словакия (623 евро) и Литва (642 евро).

В пяти странах, расположенных в основном на юге ЕС, минимальная заработная плата колеблется от 700 евро до чуть более 1100 евро в месяц: Греция (758 евро), Португалия (776 евро), Мальта (785 евро), Словения (1024 евро) и Испания (1108 евро).

В остальных шести государствах-членах – на западе и севере ЕС – минимальная заработная плата превышала 1500 евро в месяц: Франция (1 555 евро), Германия (1614 евро), Бельгия (1 626 евро), Нидерланды (1 685 евро), Ирландия (1724 евро) и Люксембург (2 202 евро).

Напомним, с 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6 000 грн. По курсу НБУ (34,74 грн/евро) на 1 января минимальная зарплата составляла 172 евро.

Таким образом, минимальная зарплата в Украине в начале 2021 года была примерно в 9-10 раз ниже, чем во Франции и Германии, Бельгии, Нидерландах и Ирландии и в 13 раз ниже, чем в Люксембурге.