Киберполиция обнаружила работавших под видом организаторов торгов на бирже мошенников. ВИДЕО

Киберполиция выявила компанию, которая присваивала деньги граждан под видом инвестиций в проведение торгов на финансовых биржах.

Как сообщает пресс-служба департамента Киберполиции, злоумышленники успели завладеть средствами не менее 500 человек.

"Трое организаторов в столице образовали компанию, которая предлагала гражданам получать пассивный доход, инвестируя деньги в проведение финансовых операций на биржах. Для обеспечения деятельности фигуранты наняли на работу около 50 работников. Однако взятых на себя обязательств компания не выполняла. После получения инвестированных денег работники блокировали пользователей вкладчиков", – сказано в сообщении.

Работники полиции провели обыск в офисе компании, изъяв компьютерную технику, накопители данных, мобильные телефоны и "черновые" записи, обзор которых подтвердил причастность к совершению мошеннических действий.

В рамках расследования открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, на прошлой неделе Служба безопасности Украины прекратила деятельность псевдоброкерских центров в Киеве, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов.