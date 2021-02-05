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Украина планирует отказаться от угольной промышленности, – Шмыгаль

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Украина планирует отказаться от угольной промышленности, – Шмыгаль
Украина поддерживает постепенное стратегическое закрытия угольной промышленности в целом.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе видеоконференции с представителями Федерального министерства экономики и энергетики Германии, передает пресс-служба правительства.

"Мы готовы к вызовам, которые стоят перед Украиной в контексте "зеленого" перехода, декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного сектора и трансформации угледобывающих регионов", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер напомнил, что сейчас разрабатывается Государственная программы трансформации угольных регионов на период до 2030 года. На сегодня в Украине есть 61 угольный регион. Это моногорода, которые привязаны к единому предприятию, угольной шахте или станции.

"Все эти регионы имеют старую инфраструктуру 60-80 годов прошлого века. Истощение, закрытие шахт и постепенное стратегическое закрытия угольной промышленности в целом в будущем создавать социальную напряженность. Надо делать ряд стратегических шагов, чтобы социально обеспечить людей в этих регионах", – подчеркнул глава правительства.

Премьер отметил, что в этом контексте для Украины крайне важен опыт и поддержка Германии и Европейского Союза. В связи с этим Шмыгаль приветствовал создание Секретариата партнерства и подчеркнул, что правительство Украины готово сотрудничать с Проектным офисом по трансформации угольных регионов при поддержке GIZ для разработки и имплементации пилотных проектов.

"Мы подготовили две шахты – в Донецкой и Львовской области, которые предложили принять для реализации совместных пилотных проектов. Они должны продемонстрировать результаты трансформации, чтобы мы могли их распространить на другие угольные регионы", – сказал премьер.

По словам главы правительства, также планируется начать совместный проект трансформации угольных регионов со Всемирным банком.

"Трансформацию угольных регионов важно сопровождать созданием новых экономических стимулов, чтобы на базе предприятий угольной отрасли появились новые конкурентоспособные кластеры, новые инновационно-технологические отрасли. Ведь выбранные регионы имеют соответствующую инфраструктуру: транспортные пути, подстанции и электросети", – отметил Шмыгаль.

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Топ коментарі

  • Иннокентий beer
    Добре пам'ятаємо, які вона контракти по газу з ху%лом підписувала.
  • sulima ivan
    Не буде вугільної енергетики, не буде і атомної, бо не буде чим стабілізувати напругу. Залишиться тільки зелена, ахметівська, яка по 10 гр. за кіловат. А це означає, що не буде і промисловості. Ось і виходимо на пів мільона кількості населення на всю Україну. Більше для виробництва сої і рапсу не треба.
    Ну що, абинеюлькі, донаобирались?
  • sutus quad 3ac179b2
    усё, ахметов угля накачал, теперь ему уже не интересно - будет зарабатывать на вентиляторах, а его правительство ему будет социальное обеспечение его шахтёров обеспечивать, на вентиляторы ж их не возьмут....
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