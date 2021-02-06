Киев ограничит въезд крупногабаритного транспорта 8-9 февраля из-за снегопадов

В связи с тем, что, по прогнозу синоптиков, 8 февраля в Киеве ожидается значительный снегопад и значительное снижение температуры, на период осложнения погодных условий будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации.

О точном времени начала действия ограничения будут проинформированы отдельно.

Такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

"Просим водителей крупногабаритного транспорта заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева. Городская власть обращается к водителям с просьбой не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - сказано в сообщении.