Минцифры создало Совет по цифровой доступности для лиц с инвалидностью
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Министерство цифровой трансформации Украины создало Совет по вопросам цифровой доступности для лиц с инвалидностью. Первое заседание состоялось 5 февраля.
Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
"Совет станет своеобразным посредником между гражданами и государством. Будем способствовать обеспечению широкополосным доступом к интернету людей с инвалидностью", - написал Федоров.
По его словах, в планах Совета:
- сделать интернет финансово доступным для людей с инвалидностью;
- обеспечить лиц с инвалидностью гаджетами;
- разработка новых и адаптация существующих веб-сайтов органов власти под нужды людей с инвалидностью;
- анализ существующего и разработка нового программного обеспечения для лиц с инвалидностью.
Созданы рабочие группы по доступности интернета, государственных и коммунальных услуг, реализации права на труд и тому подобное, добавил Федоров.
В ближайших планах - анализ потребности обеспечения доступности интернета для лиц с инвалидностью, реинжиниринг услуги по процедуре оформления и переоформления инвалидности, запуск портала для онлайн-обучения лиц с инвалидностью, что поможет им при трудоустройстве.
Джерело: Facebook