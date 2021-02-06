Минцифры создало Совет по цифровой доступности для лиц с инвалидностью

Министерство цифровой трансформации Украины создало Совет по вопросам цифровой доступности для лиц с инвалидностью. Первое заседание состоялось 5 февраля.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Совет станет своеобразным посредником между гражданами и государством. Будем способствовать обеспечению широкополосным доступом к интернету людей с инвалидностью", - написал Федоров.

По его словах, в планах Совета:

сделать интернет финансово доступным для людей с инвалидностью;

обеспечить лиц с инвалидностью гаджетами;

разработка новых и адаптация существующих веб-сайтов органов власти под нужды людей с инвалидностью;

анализ существующего и разработка нового программного обеспечения для лиц с инвалидностью.

Созданы рабочие группы по доступности интернета, государственных и коммунальных услуг, реализации права на труд и тому подобное, добавил Федоров.

В ближайших планах - анализ потребности обеспечения доступности интернета для лиц с инвалидностью, реинжиниринг услуги по процедуре оформления и переоформления инвалидности, запуск портала для онлайн-обучения лиц с инвалидностью, что поможет им при трудоустройстве.