Минфин изменил форму подачи уведомлений о форвадных и фьючерсных контрактах

Министерство финансов изменило форму подачи уведомлений о заключении форвадных и фьючерсных контрактов на проведение операций с сырьевыми товарами

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Как уточнил Минфин, соответствующий приказ №840 от 31 декабря 2020 года вступил в силу 5 февраля.

"Действие приказа распространяется на плательщиков налога, которые проводят контролируемые операции (КО) на основании форвардного, фьючерсного контракта на проведение операций с сырьевыми товарами", - сказано в сообщении.

В министерстве также напомнили, что для КО с сырьевыми товарами установление соответствия условий КО принципу "вытянутой руки" проводится по методу сравнительной неконтролируемой оценки. Тогда как сырьевые товары - те, для которых несвязанные лица в качестве ориентира (эталона) для установления цены неконтролируемых операций используют котировочные цены. Перечень сырьевых товаров Кабмин утвердил постановлением №1221 от 9 декабря 2020 года, напомнил Минфин.

Приказ Минфина был разработан в соответствии с законом №466-IX с поправками в Налоговый кодекс, принятым 16 января 2020 года.