Новини

Пенсионный фонд недосчитался двух миллиардов запланированных поступлений за месяц

936817
Пенсионный фонд недосчитался двух миллиардов запланированных поступлений за месяц
Поступления Пенсионного фонда от уплаты Единого социального взноса в январе 2021 года составили 19,9 млрд грн, что на 2,1 млрд грн меньше плана.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, передает БизнесЦензор.

В целом, собственные поступления Пенсионного фонда в январе составили 22,8 млрд грн, а трансферты из государственного бюджета – 13,8 млрд грн. В итоге общие доходы ПФУ в янвае составили 36,6 млрд грн, что на 2,8 млрд грн больше, чем в январе 2020 года.

Читайте также: Рестораны и ТРЦ в Украине возобновляют работу после лондауна в январе

Как сообщалось, поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса в 2020 году составили 254,5 млрд грн, что на 19,7 млрд грн меньше плана.

В том числе в декабре прошлого года поступления от ЕСВ составили 28,1 млрд грн, сократив отставание от плана до 0,3 млрд грн.

Крупнейшие потери поступлений пришлись на введение локдауна весной – в апреле Пенсионный фонд недосчитался 3,7 млрд грн поступлений, в мае – 3,4 млрд грн.

В последующие месяцы разрыв сокращался до ноября, когда был введен "карантин выходного дня".

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте БізнесЦензор у Telegram 

Топ коментарі

  • Василь Довганенко 7230397a
    Зє не валяй дурня!!! Хочеш бути гідним президентом, запропонуй підняти ЄСВ для великого бізнесу на рівень 2013 року. Це означатиме ріст в два рази надходжень у Пенсійний Фонд, а отже і можливість збільшення пенсій у два рази. Заклич народ вийти на вулиці. Тебе підтримають 10 мільйонів виборців пенсіонерів та мільйони їх дітей. І Зє буде на коні.!!!
  • Гонта Київський
    Как по детскому наивно... Неужели еще осталось много таких, которые верят, что Зеленский субъект политической жизни в Украине, а тем более, что он способен на что-то хорошее, доброе, вечное?
  • Siergiej Mironienko
    Ай яй яй, яка не подіванка... Фопы закриваються, та їдуть з України, то деж візмуться надходження і це тільки початок. 😏
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини