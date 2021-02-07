ДТЭК Ахметова вывел в аварийный ремонт 7 энергоблоков ТЭС

По состоянию на 12:00 воскресения, 7 февраля, в объединенной энергосистеме Украины в аварийном ремонте находится 9 энергоблоков.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил на своей странице в Facebook.

Депутат уточнил, что согласно данным "Укрэнерго", в аварийный ремонт выведены 7 энергоблоков на ТЭС группы компаний ДТЭК (4 блока Криворожской ТЭС, по одному блоку на Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС), а также по одному блоку на Славянской ТЭС "Донбассэнерго" и на Углегорской ТЭС "Центрэнерго". Еще 6 блоков находятся вне работы по причине отсутствия топлива.

"Несмотря на сложности, вызванные нерабочим состоянием некоторых энергоблоков, диспетчеры "Укрэнерго" балансируют энергосистему, всем потребителям обеспечена стабильная и бесперебойная подача электроэнергии", – добавил глава комитета.

Как сообщалось, вечером 3 февраля "ДТЭК Запорожская ТЭС" полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч", принадлежащей "Запорожьеоблэнерго". На момент происшествия в работе находилось 3 энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт". В результате временно были обесточены потребителей городов Энергодар и Днепрорудное. Уже 4 февраля Запорожская ТЭС возобновила работу после аварии.

Однако уже 5 февраля на Запорожской ТЭС произошло аварийное отключение энергоблока №1.