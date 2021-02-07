Telegram начал блокировать оппозиционные каналы в России

Мессенджер Telegram заблокировал каналы, в которых публиковалась информация о подавлении протестов в России.

По словам основателя Telegram Павла Дурова, эти каналы публиковали телефонные номера и адреса судей, прокуроров и силовиков, причастных к подавлению протестных акций, передает РБК.

Он привел в качестве примера призывы к насилию, содержавшиеся в одном из таких каналов.

"Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением", – заявил Дуров.

Среди причин закрытия каналов он указал необходимость выпустить экстренное обновление мессенджера для iOS, которое якобы не позволяла сделать компания Apple.

"Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов", – заверил Дуров.

За последние две недели в России прошли три волны несанкционированных акций протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального: 23, 31 января и 2 февраля. Протесты начались после того, как Навального арестовали по делу "Ив Роше", впоследствии ему заменили условный срок на реальный в 2 года и 8 месяцев в колонии.

Как сообщалось, в июне 2020 года Роскомнадзор отказался от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, пояснив свое решение готовностью основателя Telegram Павла Дурова "противодействовать терроризму и экстремизму".



