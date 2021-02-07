Германия назначила уполномоченного по трансформации угольных регионов в Украине

Германия приняла решение о создании Секретариата энергетического партнерства с Украиной и назначила специальным уполномоченным Федерального правительства ФРГ по трансформации угольных регионов Украины Станислава Тилиха, бывшего премьер-министра земли Саксония.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики по итогам встречи в формате видеоконференции премьер-министра Дениса Шмыгаля с представителями Федерального министерства экономики и энергетики Германии.

Согласно сообщению, правительство Украины будет сотрудничать с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) над проектом по трансформации угольных регионов, который будет внедряться при поддержке правительства Германии.

И. о. министра энергетики Юрий Витренко во время встречи обратил внимание участников на убыточность угольной отрасли Украины, ее аварийное состояние, неэффективность и высокую неэкологичность тепловой генерации, работающей на угле.

По словам Витренко, нужно быстро переходить от вложения средств в модернизацию угольной генерации к инвестированию в генерацию на возобновляемых источниках, системы накопления энергии, новейшие технологии.

"Отказ от угольной генерации связан с энергоэффективностью. Нам необходимо повышать энергоэффективность страны во всех секторах экономики, уменьшать потребление электрической и тепловой энергии. Украина потребляет очень много электроэнергии. Если мы уменьшим неэффективное потребление, мы скорее сможем отказаться от угольной генерации. А интеграция с европейской ENTSO-E поможет нам в переходный период, особенно в пиковых ситуациях, когда нам не хватает электроэнергии – тогда мы сможем получать ее с европейского рынка", – отметил и. о. министра.

Он также предложил немецкой стороне рассмотреть возможность выделения средств в рамках сотрудничества в сфере водородной экономики, в частности, транспортировки или экспорта "зеленого" водорода из Украины в Германию.

"Мы хотели бы рассмотреть вопрос о возможности структурирования соответствующих контрактов, предусматривающие авансовые платежи со стороны Германии за "зеленый" водород. Эту подписку мы сможем использовать для финансирования развития зеленой энергетики, которая будет замещать угольную генерацию, и развитие водородной энергетики. А также на повышение энергоэффективности, которая приводит к меньшему использования электроэнергии и, соответственно, меньшей потребности в генерации на угле", – отметил Витренко.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина поддерживает постепенное закрытие угольной промышленности в целом и надеется на финансовую помощь Германии этого процесса.



