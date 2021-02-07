"Укрзализныця" пояснила задержки поездов в южном направлении

В воскресенье, 7 февраля, возможны задержки в графике движения поездов в Днепр, Запорожье, Николаев, Мариуполь и обратно на 1-1,5 часа.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", нарушение графика связано со сходом грузовых вагонов на станции Воскобойня в Днепропетровской области.

По предварительным выводам комиссии, которая работает на месте инцидента, сход вагонов произошел из-за слома боковой рамы тележки вагона, принадлежащего частному владельцу.

"Сейчас железнодорожники восстанавливают инфраструктуру, которая была повреждена в результате инцидента. До полного восстановления инфраструктуры поезда будут курсировать поврежденным участком с помощью тепловозов. Сегодня уже таким образом через станцию ​​был пропущен первый пригородный поезд. Все остальные поезда тоже будут курсировать по стандартному маршруту", – отмечается в сообщении компании.