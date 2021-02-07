"Альфа-Банк" покупает у польского Getin Holding банк в Украине, – СМИ

Покупателем принадлежащего польскому Getin Holding украинского "Идея Банка" может стать "Альфа-Банк".

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источники на банковском рынке.

"Рафал Ющак (генеральный менеджер "Альфа-Банка", – ред.) приезжал к владельцу Лешеку Чернецкому и договорился о продаже, так как Лешека "прижал" польский регулятор", – рассказал один из собеседников издания.

Один из топ-менеджеров "Альфа-Банка" подтвердил эту информацию, отказавшись назвать сумму сделки.

Стороны планируют закрыть сделку до конца лета 2021, говорят собеседники.

В пресс-службе "Альфа-Банка" информацию о сделке не комментируют.

В июле прошлого года "Альфа-Банк Беларусь" интересовался покупкой белорусского "Идея Банка", который также выставлен на продажу. Но право заключить договор на покупку "Идея Банка" до 1 марта 2021 года получил белорусский "МТБанк".

Как сообщалось, польский Getin Holding S.A. 5 февраля подписал договор с украинским покупателем о продаже 100% акций дочернего "Идея Банка" и 100% акций компании New Finance Service.

В начале января власти Польши провели принудительную реструктуризацию принадлежащего Getin Holding польского банка Idea Bank S.A. в связи с недостаточностью капитала, передав финучреждение второму по величине банку в стране Bank Pekao S.A.

Однако в Национальном банке Украины заверили, что финансовое состояние украинского "Идея Банка" является удовлетворительным, а объем операций финучреждения со связанными лицами, в том числе с польским Idea Bank S.A. и материнской компанией Getin Holding S.A. крайне малы.

Напомним, в июне 2020 года инвесткомпания Dragon Capital расторгла сделку с польским Getin Holding S.A. о покупке 100% акций украинского "Идея Банка". Как поясняли в Dragon Capital, коммерческие условия сделки не были согласованы в установленный договором срок в том числе из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании, основным владельцем которой является бизнесмен Лешек Чарнецкий.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (8,06 млрд грн) "Идея Банк" занимал 24 место среди 74 действующих банков.