Австрия поддерживает позицию Германии по "Северному потоку-2".

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию Германии по "Северному потоку-2".

Об этом Курц рассказал изданию Welt am Sonntag.

"Я приветствую тот факт, что немецкое правительство и дальше придерживается позиции по "Северному потоку-2", - сказал Курц, передает Интерфакс-Украина.

По словам Курца, это "европейский проект".

"Тот, кто думает, что новый газопровод существует только в интересах России, тот ошибается", - сказал он.

Позиция Германии заключается в том, что "Северный поток-2" - это экономический аспект взаимодействия с Россией и проект должен быть реализован в интересах граждан ФРГ, несмотря на политические разногласия с РФ.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция ФРГ по "Северному потоку-2" на фоне дела российского оппозиционера Алексея Навального и высылки дипломатов из РФ пока остается неизменной.

Ранее сообщалось, что Министр европейских дел Франции Клеман Бон выступил с призывом к правительству Германии прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" на фоне задержаний участников акций протеста в России.

В свою очередь официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что ФРГ придерживается своей позиции по "Северному потоку-2", несмотря на призывы Франции остановить проект.