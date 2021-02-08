Учреждения образования и здравоохранения получат 6 миллионов дополнительной дотации

Правительство Украины одобрило проект распоряжения "О согласовании распределения дополнительной дотации на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения между местными бюджетами в 2021 году".

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Данный документ разработан с целью обеспечения выполнения норм части пятой статьи 1036 Бюджетного кодекса Украины.

В частности, согласно закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" предусмотрено дополнительную дотацию из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения в объеме 5,9 млн грн, которая распределена между областными бюджетами.

С целью обеспечения выполнения этой нормы Кодекса проектом распоряжения предусматривается согласовать распределение дополнительной дотации, совершенный областными государственными администрациями в определенном ими порядке, между местными бюджетами соответствующей области.