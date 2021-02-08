300 миллионов бюджетных средств на экстренную медицину использовали неэффективно, – Счетная палата

Шесть пилотных регионов в 2019 году использовали неэффективно или с нарушением законодательства треть из 1 млрд грн бюджетных средств на развитие экстренной медицинской помощи (ЭМП).

К такому выводу пришла Счетная палата по результатам аудита эффективности использования средств субвенций из государственного бюджета местным бюджетам, направленных на развитие системы экстренной медицинской помощи.

На развитие ЭМП шесть пилотных регионов - Винницкая, Донецкая, Одесская, Полтавская, Тернопольская области и город Киев - в 2019 году в целом использовали 1 млрд грн. Из них 781 млн грн - субвенция из государственного бюджета, а 261 млн грн - софинансирование из местных бюджетов. При этом 115 млн грн субвенции вернули в государственный бюджет как неиспользованные.

За бюджетные средства пилотные регионы приобрели 433 специализированных санитарных автомобиля для центров ЭМП, изготовленных на базе грузовых автомобилей, и 36 учебных манекенов для центров подготовки медиков.

Счетная палата установила, что 252 млн грн субвенции были использованы неэффективно, а 86 млн грн - с нарушением законодательства, что в целом составляет почти треть общих расходов на развитие ЭМП.

Стоимость автомобилей экстренной медицинской помощи одного и того же типа значительно отличалась в разных регионах (областях). Аудитом установлен факт отнесения самих автомобилей ЭМП к медицинским изделиям и получения, как следствие, поставщиками налоговых льгот по налогу на добавленную стоимость; ограничения конкуренции; неприменение покупателями штрафных санкций в отношении продавцов за несвоевременное поставки автомобилей или их несоответствующее качество.

В Счетной палате считают, что в случае изменения механизма закупки и стимулирования участия в ней других производителей, которые есть на рынке, государство могло бы сэкономить значительные объемы бюджетных средств.

Стоимость приобретения автомобиля ЭМП типа В составляет от 1,96 млн грн, а типа С - от 2,85 млн грн и выше. В то же время поставленные автомобили типов В и С отличаются между собой по большей части лишь двумя-тремя опциями - прежде всего наличгем аппарата ИВЛ и другой конструкции приемного устройства носилок. Однако стоимость автомобиля типа С на 870-890 тыс. Грн, или на 45%, больше стоимости автомобиля типа В, чему нет обоснованных объяснений.

Установлены факты внесения недостоверных данных в расходных накладных и актах приема-передачи автомобилей ЭМП, в части даты поставки автомобилей, которые имеют признаки служебного подлога документов. В частности, в Винницкой (на 17 млн ​​грн), Донецкой (на 76 млн грн), Полтавской (74 млн грн), Тернопольской (70 млн грн) областях.

В рамках аудита Счетная палата обнаружила закупку манекенов-тренажеров для центров подготовки медиков по цене, завышенной в 3-15 раз. Так, Киевский городской Центр экстренной медицинской помощи закупил два типа симуляционных манекенов Gaumard в 15 и 9 раз дороже цены американского производителя. Аналогично в Винницкой, Донецкой, Одесской и Полтавской областях с наценкой 280-530% приобрели у посредника манекены американского производителя Laerdal.

В государственном бюджете на 2020 год на развитие системы ЭМП в Украине было предусмотрено 923 млн грн. Однако во время его просмотра в апреле этого года указанная сумма полностью сокращена. Так, средства субвенции на развитие системы экстренной медицинской помощи выделялись и использовались только в 2019 году.

В то же время Счетная палата обращает внимание, что на июль 2020 года Министерство здравоохранения Украины не приняло решение о проектных документации, оборудования, программного обеспечения и вообще дальнейшего внедрения "Системы 103". По этой причине уже 9 лет не используются по назначению материальные активы на 86 млн грн, приобретенные за средства государственного бюджета для развития системы ЭМП.