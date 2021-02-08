"Укравтодор" подписал договор о строительстве моста в Кременчуге за 11 миллиардов

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подписало договор на строительство нового моста в Кременчуге стоимостью за 11,25 млрд грн с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret.

Со стороны "Укравтодора" договор подписал начальник Службы автомобильных дорог в Полтавской области Иван Краповницкий, от компании Dogus Insaat Ve Ticaret – исполнительный директор Толга Аккас (Tolga Akkas), передает Интерфакс-Украина.

В "Укравтодоре", отметили, что новый мост позволит улучшить оптимизацию логистических маршрутов в центре Украины за счет сокращения времени поездок для автомобильного транспорта. Это будет достигнуто благодаря увеличению допустимой скорости для грузовых автомобилей с 36,8-53,3 км/ч до 72,9 км/ч, для автобусов – с 35,7-53,4 км/ч до 71,1 км/ч, для легковых автомобилей – с 39,6-55,3 км/ч до 81,5 км/ч.

"Все участки, которые подпадают под зону строительства, будут выкупаться за государственные средства. Если это будут частные участки, где проживают люди, или еще какие-то другие частные участки, они будут выкупаться, передаваться в собственность государства, а люди будут получать денежную компенсацию за это", – отметил Краповницкий.

Как сообщалось, новый мост будет вантовым и будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении. На правом берегу Днепра он будет соединяться с дорогой Н-08, на левом – с нынешней уличной сетью Кременчуга. В этих точках предусмотрено строительство транспортных развязок в разных уровнях. Общая длина сооружений составит более 3 км.

Тендер был объявлен по схеме design-build, поэтому ответственной за разработку проектной документации и исполнителем работ по строительству моста будет одна и та же компания.