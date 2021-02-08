Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине

Еврокомиссия попросила страны Европейского Союза пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила в видеообращении на открытии всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Интерфакс-Украина.

"Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце, еще миллионы доз вакцины поступят в Украину к лету. ЕС – самый большой донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще в придачу COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине", – сказала фон дер Ляен.

Глава Еврокомиссии добавила, что с начала пандемии ЕС поддерживал украинский народ.

"Мы присылали маски, аппараты ИВЛ, а также перевели 200 млн евро на поддержку вашего бизнеса во время локдауна", – сказала она.

Как сообщалось, на прошлой неделе Украина получила подтверждение поставки 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, от индийского производителя Serum Institute, объявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, первую партию вакцин из Индии доставят в Украину в феврале.

Ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря 2020 года подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан. В рамках программы COVAX Украинатакже в феврале получит 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.