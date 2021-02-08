Украина вошла состав Комитета по продовольственной безопасности ООН

Украина вошла в состав Комитета по всемирной продовольственной безопасности ООН. Он подчиняется Генеральной Ассамблее ООН через Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) и Конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

"Украина уже является гарантом продовольственной безопасности во многих странах мира благодаря традиционно мощному продовольственному экспорту. Вхождение в Комитет по всемирной продовольственной безопасности ООН предоставляет нашей стране дополнительные возможности влияния на глобальную продовольственную политику. Украина дальше укрепляет роль гаранта мировой продовольственной безопасности", – подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр напомнил, что по результатам 2019-2020 маркетингового года Украина заняла первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, второе – по экспорту ячменя, вошла в четверку крупнейших экспортеров кукурузы и пятерку крупнейших экспортеров пшеницы.

"Важная роль нашего государства особенно проявилась с началом пандемии, когда нарушились глобальные цепочки поставки товаров. Украина продолжила выполнять свои обязательства и существенно способствовала продовольственной безопасности своих партнеров на Ближнем Востоке, в Европе, Юго-Восточной Азии и Северной Африке", – добавил Кулеба.

Дипломат напомнил, что утверждение в роли гаранта мировой продовольственной безопасности никоим образом не должно влиять на продовольственный баланс внутри нашего государства. Поскольку, по оценкам экспертов, национальным запасам продовольствия ничего не угрожает, угроз ни для экспорта, ни для внутреннего потребления нет.