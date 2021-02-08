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ДТЭК Ахметова завершил возвращение шахт "Добропольеугля" государству (обновлено)

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ДТЭК Ахметова завершил возвращение шахт "Добропольеугля" государству (обновлено)
Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова 25 января завершил процесс досрочного возвращения государству шахт "Добропольеугля", которые находились в аренде до 2059 года.

Соответствующие акты подписали новосозданное госпредприятие "Добропольеуголь-добыча", Фонд государственного имущества и "ДТЭК Добропольеуголь", передает пресс-служба ДТЭК.

"Персонал "ДТЭК Добропольеуголь" в полном объеме трудоустроен в ГП "Добропольеуголь-добыча", что позволило госпредприятию уже с 26 января начать добычу угля", – сказано в сообщении.

Также компания в полном объеме оплатила долги за аренду шахт "Добропольеуголь" (230,7 млн грн, включая пеню), которые сформировались с весны 2020 года.

Целостный имущественный комплекс "Добропольеуголь" находился в аренде ДТЭК с 2010 года. По оценке компании, шахты предприятия способны поставлять на ТЭС более 2 млн тонн угля в год (товарного качества).

Как сообщалось, в начале октября 2020 года Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", который ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года. ДТЭК не объяснял, почему группа Рината Ахметова решила тказаться от шахт "Добропольеугля".

Для управления возвращенным ДТЭК шахтами Министерство энергетики создало государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча", назначив его руководителем Александра Коваля. Коваль известен как многолетний топ-менеджер угольных предприятий ДТЭК Рината Ахметова: с 2006 года возглавлял "Свердловантрацит" (в 2011 году передано в аренду ДТЭК), в последние годы работал на ПАО "ДТЭК "Павлоградуголь". Был народным депутатом седьмого созыва от Партии регионов.

При этом государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатит 397,8 млн грн компании "ДТЭК Добропольеуголь" Ахметова в рамках процесса расторжения договора аренды и передачи государству госкомпании "Добропольеуголь".

Кроме того, в собственности ДТЭК остались обогатительные фабрики для угля шахт "Добропольеугля". Так, госпредприятие "Добропольеуголь-добыча" 26 января подписало договор с ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ" на обогащение угля шахты "Добропольская" стоимостью 201,4 млн грн. 

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Топ коментарі

  • John Dir 3fd32a1f
    "Поматросил и бросил" как с Киевенерго?
    Гнида янык, с лёней космосом передали за 1 коп. Гниде ахметке теплосети Киева.
    Эта рыжая сепарская падла 10 лет качало бабки, нихера не модернизировало, а потом вуаля, забирайте ржавые трубы назад в комунальну власнисть, я банкрот.
    А щас ТЭЦ типа на ремонте, без сепарского угля (ну Козак под санкциями).

    Вот и шахты - высосал гнида все проходки, ТЭЦ на ремонт, а вы лохи забирайте хлам назад.
    ДТЭК Ахметова завершил возвращение шахт "Добропольеугля" государству - Цензор.НЕТ 2741
  • ALEX SUROVV
    Почему вытерли мой коментарий? Ахметку низзя критиковать, кормиляца всия Украины, который выжал все с предприятий а потом сдал металолом с голодающими рабочими обратно на баланс государства? Чтобы шахтеры шли не к Ахметке стучать касками а перекрывали улицы в Киеве под веселым завыванием Жоподлока?
  • юра юра 89fd9323
    пока не кремируем ахметку и ему подобных рошенов- страна будет разрушаться, народ выезжать и украины не будет
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