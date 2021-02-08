Власти Киева и области ограничили въезд грузовиков из-за снегопада

В связи с сильными снегопадами в ряде регионов введены временные ограничения для движения большегрузного транспорта.

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", в частности, с 13:00 действуют ограничения движения грузового транспорта на дорогах государственного значения Киевской области.

Кроме того, с 15:00 понедельника, 8 февраля, будет временно ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев.

В Житомирской и Ривненской области с 12:00 ограничено движение грузового транспорта на автотрассе Киев - Чоп.

В Черкасской области с 13:00 ограничено движение грузового и общественного пассажирского транспорта на автомобильных дорогах Киев – Одесса, Киев - Знаменка и Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь.

В Полтавской области ограничения движения грузового автотранспорта действуют на дорогах Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь и Киев - Харьков - Довжанский.

"Информация о снятии ограничения и восстановления движения автотранспорта в областях будет предоставляться дополнительно", – отмечается в сообщении.

"Укравтодор" отмечает, что со второй половины дня 8 февраля ожидается усиление осадков практически по всей территории Украины с пиковым накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя при минусовых температурах.