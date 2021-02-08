Минфин до сих пор не получил 22% паспортов бюджетных программ

По состоянию на 5 февраля 2021 года из 513 бюджетных программ, требующих утверждения паспортов в текущем году, в Министерство финансов на согласование поступило 398 паспортов, что на 68, или 17,1%, больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.