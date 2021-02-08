В Офисе Зеленского не знают об обещанном аудите расходов денег олигархов на борьбу с коронавирусом

В Офисе президента отсутствует информация относительно использования после встречи Владимира Зеленского с крупными бизнесменами благотворительных средств, собранных на счетах фондов для борьбы с распространением COVID-19.

Как сообщили в Офисе президента в ответ на запрос Bihus.Info, в ОП также нет информации о международном аудите этих фондов, о котором заявляли еще летом.

Так, 10 августа 2020 года в Офисе президента заявляли, что уже тогда начался международный независимый аудит работы фондов, которые были привлечены к борьбе с COVID-19. Тогда же в Офисе президента обещали, что в случае согласия представителей всех фондов результаты аудита будут обнародованы. Сейчас же здесь сообщают об отсутствии такой информации в принципе.

Речь идет о проекте Офиса президента по сбору средств, в частности, от крупного бизнеса для борьбы с распространением коронавируса, который публично стартовал 16 марта.

Тогда для сбора благотворительных средств Владимир Зеленский провел встречу с олигархами и представителями крупного бизнеса, в том числе Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, Юрием Косюком и другими.

Для сбора средств свой менеджмент и счета сначала предоставил одесский фонд "Корпорация монстров". Впрочем, уже через месяц "Корпорация монстров" и ОП прекратили сотрудничество. Остатки денег олигархов "Корпорация монстров" передала фонду "Прайм", который специально для этого оперативно купил бизнесмен, приближенный к представителям Офиса президента Борис Баум.

Как сообщалось, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента составил 374,62 млн грн ($13,85 млн по курсу НБУ).

По словам чиновника, это негосударственные средства, за которые закупались медицинские товары и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса в Украине. Тимошенко обещал, что впоследствии подробный отчет об использовании средств фонда будет предоставлен бизнесменам, которые его наполняли, и при условии их согласия - обнародован.